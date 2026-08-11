circle x black
Cerca nel sito
 

Poste, 'Camera con Vista' quando il welfare diventa vacanza

Poste 'Camera con vista' - (Foto ufficio stampa)
Poste 'Camera con vista' - (Foto ufficio stampa)
11 agosto 2026 | 12.05
Alessandro Remia
LETTURA: 2 minuti

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Poste Italiane conferma anche per il 2026 “Camera con Vista” l’iniziativa di welfare aziendale che mette a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie soggiorni gratuiti di una settimana in appartamenti situati in rinomate destinazioni turistiche italiane. Il progetto ideato con l’obiettivo di offrire ai dipendenti di Poste Italiane l’opportunità di vivere esperienze autentiche in alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia, dal 2019 ad oggi ha coinvolto quasi 4.500 persone tra dipendenti e familiari, accompagnandole alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. (VIDEO)

“Camera con Vista” prende avvio dal recupero e dalla riqualificazione di appartamenti di servizio di proprietà dell’Azienda, trasformati in accoglienti case vacanza moderne e funzionali. Gli alloggi, realizzati con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, rappresentano un esempio concreto di valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale e di utilizzo responsabile delle risorse.

Dal mare alla montagna, passando per le località termali, gli appartamenti si trovano in alcune delle destinazioni più suggestive del Paese, tra cui Capri, Favignana, Forte dei Marmi, Lipari, Chianciano Terme, Soverato, Cernobbio. Per l’edizione 2026 l’offerta si amplia ulteriormente con l’introduzione di quattro nuovi alloggi - Aldeno, Ostia Lido, Porto San Giorgio e Vasto Marina - portando a 21 il numero complessivo degli alloggi disponibili.

L’accesso all’iniziativa è semplice e immediato: attraverso la sezione dedicata dell’App aziendale NoidiPoste, riservata ai circa dipendenti del Gruppo, è possibile consultare le caratteristiche degli appartamenti disponibili e accedere alla piattaforma di booking online.

Anno dopo anno, “Camera con Vista” continua a registrare un ampio consenso tra i dipendenti, confermandosi un’iniziativa capace di coniugare welfare, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio aziendale. Un progetto che riflette l’impegno di Poste Italiane nel promuovere il benessere delle proprie persone e che si inserisce nel più ampio modello di welfare sviluppato dall’Azienda per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro, attraverso opportunità concrete e accessibili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Welfare aziendale Vacanza Sostenibilità ambientale Patrimonio immobiliare Risorse responsabili Benessere delle persone
Vedi anche
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza