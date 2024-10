Poste, nuovo webinar su comunicazione inclusiva nell’epoca della multicanalità

Giovedì 10 ottobre è in programma il nuovo webinar gratuito di Poste Italiane sul tema “Le sfide culturali della comunicazione inclusiva nell’epoca della multicanalità”, nel corso del quale esperti di letteratura, giornalismo e arti visive parleranno del ruolo chiave della comunicazione quotidiana nel costruire una società più aperta, consapevole, che comprenda e valorizzi le diversità. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Durante l’incontro si approfondirà come le espressioni e le immagini che usiamo per relazionarci alle altre persone sono lo strumento per creare una società inclusiva rispettosa delle specificità dove le parole sono ponti e non muri.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.