Malpensa Intermodale, insieme ad Aslam e Fondazione Mobilità, ha ricevuto il premio 'Il Logistico dell’Anno 2026' per la progettazione e la realizzazione di un simulatore di reach stacker (veicolo utilizzato per la movimentazione delle unità di carico) destinato alla formazione degli operatori dei terminal intermodali. A Malpensa Distripark è stata invece assegnata una menzione speciale per il parco #Paca, realizzato accanto al terminal intermodale di Sacconago, a Busto Arsizio. Le due società del Gruppo Fnm, rappresentate dai presidenti Samuele Piscina (Malpensa Intermodale) e Marco Colombo (Malpensa Distripark) e da una delegazione dei dipendenti - hanno ritirato i riconoscimenti nel corso della cerimonia, promossa da Assologistica a Palazzo Castiglioni a Milano.

“Ricevere 'Il Logistico dell’Anno 2026' è motivo di grande orgoglio per Malpensa Intermodale e conferma il valore della sinergia tra imprese, mondo accademico ed enti formativi - commenta Samuele Piscina, presidente di Malpensa Intermodale -. Un risultato reso possibile dall’impegno quotidiano di tutta la nostra squadra, del gruppo Fnm e dalla guida del direttore generale Umberto Ruggerone, a cui va il mio più sentito ringraziamento".

"Con questo simulatore, unico in Italia, vogliamo provare a colmare, almeno parzialmente, questo divario sul nostro territorio, offrendo ai giovani uno strumento tecnologico all’avanguardia per avvicinarsi a mestieri altamente qualificati, sicuri e ricchi di prospettive occupazionali concrete, e garantendo al contempo un aggiornamento continuo al personale già operativo nei terminal - aggiunge -. La formazione professionale rappresenta il ponte più efficace tra il percorso di studi e il mondo del lavoro: dotare i ragazzi di competenze pratiche fin da subito significa offrire loro un inserimento rapido, consapevole e duraturo in un settore in continua evoluzione".

Coordinato da Malpensa Intermodale, sviluppato dall’Università di Genova e finanziato con fondi del Pnrr, il progetto premiato con "Il Logistico dell'anno 2026" ha portato all’installazione, presso il centro di Aslam a Milano, dell’unico simulatore in Italia dedicato alle operazioni di terminal intermodale con reach stacker. Il sistema è utilizzato sia per la formazione dei giovani che si preparano a diventare gruisti sia per l’aggiornamento continuo del personale già in servizio nei terminal. Sviluppato a partire dalla piattaforma informatica di un simulatore di volo, il sistema riproduce le operazioni che si svolgono a bordo del reach stacker, il mezzo impiegato per sollevare e movimentare le unità di carico. Chi si esercita può affrontare manovre in presenza di vento, nebbia, pioggia o ghiaccio e imparare ad adattare le proprie decisioni alle condizioni che può incontrare durante il lavoro in terminal.

La menzione speciale a Malpensa Distripark riguarda il parco #Paca, uno spazio di 11.000 metri quadrati realizzato accanto al terminal di Sacconago. Il parco ospita un monumento che rende omaggio alle forze dell’ordine, ai medici, agli operatori sanitari e alle donne e agli uomini del trasporto e della logistica. Il monumento riconosce pubblicamente il coraggio e il contributo di tutte le persone che, durante il lockdown, hanno continuato a lavorare nei magazzini, nei terminal e lungo le reti di trasporto, garantendo la continuità degli approvvigionamenti per le famiglie e le imprese del Paese.

"Questa menzione è un motivo per noi di grande soddisfazione e ci rende felici di portare al Gruppo FNM un risultato importante, davanti a una platea di centinaia di manager di settore - spiega il presidente di Malpensa Distripark Marco Colombo -. Oggi è stato riconosciuto non solo il contributo portato della nostra società nell’ambito dell’efficientamento della logistica intermodale, ma anche il valore aggiunto che le nostre persone con il loro lavoro quotidiano portato avanti con grande professionalità anche nelle circostanze più sfidanti. Anche il loro impegno è simboleggiato nell’installazione #Paca all’interno del nuovo parco realizzato da Malpensa Distripark a Sacconago. Uno spazio aperto a diverse attività ricreative, culturali e sportive e dedicato alla figura di San Carlo Acutis, secondo la richiesta della comunità locale, che abbiamo condiviso ben volentieri, rafforzando il nostro legame con il territorio che ci ospita".