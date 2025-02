Presentato a Roma il Manifesto degli aeroporti italiani, in occasione dell’Airport Day, per celebrare i successi di un comparto in forte crescita

Assaeroporti e gli aeroporti italiani insieme per raccontare il ruolo centrale del settore per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. L’Airport Day, evento diffuso, fatto di talk, convegni e incontri istituzionali, dedicato ad un comparto che incide per il 3,8% sul PIL italiano e genera 1,3 milioni di posti di lavoro, è stato presentato a Roma e ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma, dell’Amministratore Delegato di SACE Alessandra Ricci, del Delegato del Presidente di Confindustria per i Trasporti Leopoldo Destro, insieme al Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo.