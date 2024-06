realme GT 6 - La recensione

Nel giorno del lancio globale del realme GT6 che si è tenuto a Milano, realme ha presentato alcuni numeri che rappresentano perfettamente le intenzioni e la volontà del colosso cinese. Con più di 200 milioni di smartphone venduti, realme è il produttore di telefoni con la crescita più alta nel mondo e il lancio del GT6 incarna la volontà di mantenere questi risultati grazie a performance, efficienza e integrazione dell'intelligenza artificiale nel nuovo prodotto.

Il design del realme GT 6 è una combinazione di eleganza estetica e ingegneria

Il realme GT 6 utilizza materiali di altissima qualità che contribuiscono a un aspetto al contempo lussuoso e robusto. La scocca posteriore è realizzata con un processo nano-mirror innovativo, che non solo conferisce al dispositivo un aspetto lucido e riflettente, ma anche una resistenza ai graffi e alle impronte digitali superiore. La fusione di metallo e vetro, unita a un processo di anodizzazione, garantisce che ogni dispositivo non solo sia visivamente splendente, ma anche duraturo e resistente agli elementi quotidiani. Naturalmente all'estetica va affiancata la facilità d'uso e il nuovo dispositivo realme è comodo da maneggiare e da usare anche per lunghi periodi di tempo con un ottimo bilanciamento del peso e delle dimensioni. Il dispositivo presenta bordi curvi che facilitano una presa sicura e confortevole, rendendolo ideale per l'uso con una mano.

Il display del GT 6 offre un ampio schermo da 6.78 pollici che utilizza un design edge-to-edge che massimizza l'area visiva senza aumentare le dimensioni complessive del telefono. Questo approccio al design del display non solo migliora l'esperienza visiva, ma contribuisce anche all'estetica moderna del dispositivo, con cornici quasi inesistenti che creano un effetto immersivo nella fruizione di video o film e serie tv in streaming e videogiochi.

Realme ha integrato nel GT 6 dettagli estetici che migliorano anche la funzionalità del dispositivo. Il posizionamento strategico dei pulsanti e dei sensori è stato studiato per garantire che siano facilmente accessibili, anche nell'utilizzo con una sola mano, senza compromettere l'aspetto pulito e minimalista del design. realme ha adottato un approccio sostenibile nella progettazione del GT 6. Materiali riciclabili e processi di produzione eco-compatibili sono stati impiegati per minimizzare l'impatto ambientale del dispositivo, dimostrando l'impegno del marchio verso la sostenibilità senza sacrificare qualità e prestazioni.

Quello che sorprende nell'utilizzo del realme GT 6 è l'efficienza del sistema. Dotato del chipset Snapdragon 8s Gen 3 con una configurazione ottimizzata dei core e un processo produttivo avanzato a 4nm, il GT 6 garantisce un'esperienza fluida e reattiva, superando i 1.650.000 punti sul benchmark AnTuTu. Il nuovo dispositivo realme è infatti in grado di gestire applicazioni intensive senza esitazioni e senza alcun calo di prestazioni rilevabili nel multitasking e nell'esecuzione di compiti gravosi senza alcun calo di prestazioni. Il dispositivo infatti è stato progettato pensando agli utenti più esigenti, specialmente i gamer.

Con il suo "Geek Power Tuning", gli amanti dei videogiochi possono personalizzare la frequenza di lavoro di ogni core della CPU per adattarla alle proprie abitudini di uso, ottimizzando così le prestazioni durante i giochi o l'uso di app pesanti. Questo si traduce in un'esperienza di gioco eccezionalmente fluida, con supporto nativo per il 120 FPS in titoli come PUBG, Genshin Impact o Fortnite, garantendo che anche le sessioni di gioco più intense si svolgano senza interruzioni o rallentamenti.

Il sistema di raffreddamento avanzato del GT 6, l'Iceberg Vapor Cooling System, è una componente fondamentale che sostiene le elevate prestazioni del dispositivo. Utilizzando una combinazione di materiali altamente conduttivi e tecnologie innovative di dissipazione del calore, il GT 6 mantiene temperature operative ottimali anche sotto carico elevato. Questo sistema non solo previene il surriscaldamento ma assicura anche che il dispositivo operi con efficienza energetica, estendendo la durata della batteria e migliorando la longevità del telefono.

Inoltre, il GT 6 fa uso di una GPU Adreno 735, che complementa perfettamente il potente core della CPU, offrendo grafiche eccezionali e un rendering fluido per un'esperienza visiva senza paragoni. Questa GPU è particolarmente adatta per gestire grafiche avanzate e effetti visivi complessi, che sono essenziali nei giochi moderni e nelle applicazioni di realtà aumentata.

Display

Il display del realme GT 6 rappresenta una delle caratteristiche più innovative e impressionanti del dispositivo, definendo nuovi standard nel settore degli smartphone per quanto riguarda luminosità, nitidezza e efficienza energetica. Con una serie di tecnologie all'avanguardia, questo schermo è progettato non solo per migliorare l'esperienza visiva ma anche per ottimizzare il consumo di energia e garantire il comfort visivo durante l'uso prolungato.

Il realme GT 6 vanta un display Ultra Bright da 6000 nit, il più luminoso disponibile in questa fascia di prezzo. Caratteristiche che permettono una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, rendendo il dispositivo ideale per l'uso all'aperto. Oltre a migliorare la leggibilità in condizioni di forte luminosità, questa caratteristica amplifica la vividezza dei colori e la chiarezza delle immagini, offrendo un'esperienza visiva ottimale per la visualizzazione di contenuti HDR e video ad alta definizione.

Il pannello LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) del GT 6 supporta un refresh rate adattivo da 1Hz a 120Hz, permettendo al telefono di ottimizzare il consumo di energia in base al tipo di contenuto visualizzato. Durante la visualizzazione di immagini statiche, il refresh rate può scendere fino a 1Hz, riducendo notevolmente il consumo di energia. Quando si tratta di contenuti dinamici come giochi o video, il refresh rate può aumentare fino a 120Hz per garantire movimenti fluidi e senza ritardi.

Il display del realme GT 6 supporta una profondità di colore di 10 bit, capace di mostrare 1.07 miliardi di colori, eliminando quasi completamente il banding del colore e migliorando la gradazione e la transizione tra tonalità simili. Con una copertura del gamut colore P3 al 100%, il display garantisce un realismo senza precedenti in ogni immagine e video. Grazie al supporto Dolby Vision, il realme GT 6 trasforma la visione di contenuti multimediali in un'esperienza particolarmente immersiva e piacevole.

Il realme GT 6 è equipaggiato con tecnologie avanzate per la protezione degli occhi, includendo un sistema di dimming PWM a 2160Hz che riduce significativamente il flickering dello schermo in ambienti poco illuminati. Questa funzione è essenziale per minimizzare l'affaticamento visivo durante l'uso notturno o prolungato. Inoltre, il dispositivo include certificazioni SGS per la protezione della vista e TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu, assicurando un'esperienza visiva confortevole e sicura per la salute degli occhi degli utenti.

Il realme GT 6 si distingue non solo per le sue prestazioni eccezionali e la velocità di ricarica, ma anche per un comparto fotografico di alto livello, progettato per catturare immagini e video con una qualità senza precedenti. Al centro di questo sistema troviamo la tripla fotocamera da 50 MP, guidata dal sensore Sony LYT-808, che rappresenta il fulcro delle capacità fotografiche avanzate del dispositivo.

Il sensore Sony LYT-808 è uno dei più grandi disponibili su uno smartphone, con un formato di 1/1.4", che consente di catturare più luce e di produrre immagini eccezionalmente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'apertura f/1.69 del sensore principale migliora ulteriormente questa capacità, permettendo una maggiore entrata di luce e riducendo il rumore nelle foto notturne. Questo, combinato con la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), assicura che le fotografie siano sempre chiare e dettagliate, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Il realme GT 6 supporta la registrazione video in 4K Dolby Vision, una caratteristica che solitamente si trova solo nei top di gamma più costosi. Questo permette di catturare video con un incredibile range dinamico e colori vivaci, offrendo una qualità visiva che può rivaleggiare con quella delle videocamere professionali.

Modalità AI Night Vision

Una delle funzioni più innovative ed efficaci del GT 6 è la sua modalità AI Night Vision, la prima nel suo genere, che utilizza algoritmi avanzati per migliorare la visibilità e la nitidezza delle riprese video in condizioni di scarsa illuminazione. Questa modalità si attiva automaticamente in ambienti molto bui, consentendo agli utenti di catturare video chiari e dettagliati anche di notte, superando i limiti tradizionali degli smartphone. La foto che segue è stata scattata in condizioni di visibilità quasi pari a zero.

Oltre al sensore principale, il GT 6 è equipaggiato con una lente teleobiettivo e una ultra-grandangolare, entrambe da 50 MP. Questo setup offre una flessibilità fotografica eccezionale, permettendo agli utenti di passare da ritratti dettagliati a panoramiche ampie senza sacrificare la qualità dell'immagine. La fotocamera teleobiettivo, con la sua lunghezza focale equivalente di 75mm, è ideale per i ritratti, offrendo una compressione naturale e un bokeh piacevole, mentre la lente ultra-grandangolare cattura ampi scenari con facilità, rendendo il GT 6 perfetto per ogni tipo di esigenza fotografica.

Infine, il realme GT 6 utilizza l'HyperTone Image Engine, un sistema di elaborazione delle immagini che ottimizza le tonalità e la texture delle foto grazie all'intelligenza artificiale. Questa tecnologia lavora direttamente sui dati RAW, migliorando la qualità dell'immagine senza perdere dettagli. L'IA analizza e adatta le immagini per rendere i colori più naturali e le scene più vivide, trasformando ogni scatto in un'opera d'arte.

Il comparto fotografico del realme GT 6 non solo stabilisce nuovi standard per la fotografia mobile ma offre anche agli appassionati e ai professionisti gli strumenti per esplorare la loro creatività senza limiti, garantendo risultati di qualità eccezionale in ogni condizione di luce.

Intelligenza Artificiale

Il realme GT 6 spicca non solo per le sue impressionanti specifiche hardware, ma anche per l'innovativo utilizzo dell'intelligenza artificiale che eleva ogni aspetto dell'esperienza utente, dalla fotografia alla gestione del sistema. Le funzionalità AI del GT 6 sono progettate per rendere lo smartphone più intuitivo, efficiente e adattivo, rivoluzionando il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

AI Night Vision

Una delle caratteristiche distintive del realme GT 6 è la modalità AI Night Vision, che rappresenta un notevole passo avanti nel miglioramento delle capacità di ripresa video in condizioni di scarsa luminosità. Utilizzando algoritmi avanzati, questa modalità migliora significativamente la visibilità e i dettagli nei video catturati in ambienti bui. L'AI analizza in tempo reale le immagini, ottimizzando l'esposizione e riducendo il rumore per produrre video chiari e dettagliati che sorprendono per la loro qualità, quasi come se fossero stati registrati in condizioni di luce ottimale.

AI Smart Loop

Il realme GT 6 introduce anche l'AI Smart Loop, una funzionalità progettata per migliorare l'efficienza dell'uso quotidiano dello smartphone. Questa tecnologia utilizza il riconoscimento di pattern e le capacità di elaborazione del linguaggio naturale per identificare e comprendere il contenuto selezionato dall'utente sullo schermo. L'AI predice le azioni dell'utente, suggerendo operazioni intelligenti e riducendo i passaggi necessari per compiere determinate attività. Ad esempio, se si desidera condividere un'immagine su una piattaforma di social media, l'AI riconosce l'intenzione e facilita l'azione con pochi tocchi.

Intelligenza Artificiale nel Trattamento delle Immagini

L'HyperTone Image Engine del GT 6 è un esempio eclatante di come l'intelligenza artificiale possa trasformare la fotografia mobile. Processando le immagini direttamente nel dominio RAW e utilizzando algoritmi AI per ottimizzare ogni aspetto dell'immagine, questa tecnologia migliora il contrasto, la luminosità e la fedeltà dei colori. Le immagini risultanti sono non solo visivamente impressionanti ma anche incredibilmente naturali, con tonalità e dettagli che riflettono fedelmente la scena originale.

AI Enhanced Display

Anche il display del GT 6 beneficia dell'intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia AI, il telefono può adattare dinamicamente il tasso di refresh dello schermo e le impostazioni di luminosità in base al contenuto visualizzato e alle condizioni di luce ambientale. Questo non solo migliora l'esperienza visiva ma ottimizza anche il consumo energetico, garantendo che il display sia sempre perfetto senza sacrificare la durata della batteria.

AI Battery Management

La gestione intelligente della batteria del GT 6 utilizza algoritmi AI per monitorare i pattern di utilizzo del dispositivo e ottimizzare il consumo energetico. L'AI regola il comportamento di ricarica basandosi sulle abitudini di utilizzo per massimizzare la longevità della batteria, garantendo che il dispositivo funzioni in modo ottimale per un periodo più lungo.

Il realme GT 6 offre anche una delle esperienze di ricarica più rapide sul mercato con il suo sistema 120W SUPERVOOC. Capace di ricaricare il dispositivo dal 0 al 50% in soli 10 minuti, questa tecnologia non solo risparmia tempo ma garantisce anche la longevità della batteria, che promette di mantenere oltre l'80% della sua capacità anche dopo 1600 cicli di carica completi.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel realme GT 6 rappresenta un cambiamento paradigmatico nel modo in cui gli smartphone possono servire i loro utenti, rendendo ogni interazione più semplice, più intuitiva e incredibilmente efficiente. Questo uso innovativo dell'AI conferisce al GT 6 un vantaggio significativo nel mercato. Il realme GT 6 ridefinisce le aspettative per i telefoni di fascia alta. Prestazioni superiori, un display innovativo e capacità fotografiche da primo della classe, ad un prezzo assolutamente competitivo. Non sorprende che sia stato etichettato come il vero "flagship killer" del 2024.

In una nota rilasciata a conclusione dell'evento di presentazione sono stati annunciati i prezzi di vendita al pubblico per i vari modelli.

Il realme GT 6 è disponibile nelle seguenti configurazioni e prezzi:

16GB + 512GB: €799,99, con una promozione che abbassa il prezzo a €699,99 includendo gli accessori realme Buds Air6 e un caricabatterie da 120W. Questa offerta è valida dal 20 giugno su Euronics e dal 21 giugno al 4 luglio su Amazon.

12GB + 256GB: €699,99, ridotto a €599,99 con la stessa combinazione di accessori sopra menzionata, disponibile su Amazon dal 21 giugno al 4 luglio.

8GB + 256GB: €599,99, che scende a €549,99 durante il periodo promozionale su Amazon con gli stessi accessori inclusi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito realme