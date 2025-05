Rebuild 2025, Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi): "Caratterizzazione di questa edizione è connessione delle menti della filiera"

"La caratterizzazione di quest'anno è quella di connettere le menti che sono presenti all'interno di Rebuild, ciò significa tutti i soggetti che a diverso titolo fanno parte della filiera delle costruzioni: dalla finanza ai costruttori, agli artigiani, alle istituzioni, passando dai progettisti, in poche parole tutti coloro che ‘abitano’ questo contesto”. Lo dichiara Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, all’edizione 2025 di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Dedicata all’edilizia sostenibile, la kermesse permette di fare il punto sul presente ed il futuro del comparto delle costruzioni, in cui le nuove tecnologie digitali saranno sempre più protagoniste.