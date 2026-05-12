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Rebuild 2026, Bonatta (Itas assicurazioni): "Housing e decarbonizzazione richiedono visione Esg integrata"

"Solo armonia tra ambiente, sociale e governance consente sostenibilità davvero completa"

Alessandro Bonatta - (Foto Adnkronos)
Alessandro Bonatta - (Foto Adnkronos)
12 maggio 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il panel a cui abbiamo partecipato è quello relativo all'aspetto della decarbonizzazione collegata non solo alla E di Environment, ma bensì anche alla S di Social e alla G di Governance, che per noi sono aspetti molto importanti per ottenere una sostenibilità davvero completa. Trascurare l'aspetto sociale o di governance, infatti, non ci permette di raggiungere quegli obiettivi mutualistici che ci siamo dati nella gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo. Di conseguenza, solo un'armonia tra le componenti ambientali, sociali e di governance, che tentiamo di attuare nel nostro operato quotidiano permette una sostenibilità che sia davvero degna di questo nome". Così Alessandro Bonatta, direttore real estate and sustainability - Itas assicurazioni, intervenendo alla dodicesima edizione Rebuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro congressi di Riva del Garda (Tn): due giorni, 22 conferenze, 80 speaker, 3 workshop per affrontare le sfide del settore più urgenti dei prossimi anni.

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"Rebuild è una manifestazione a cui partecipiamo da più edizioni ed è molto importante per Itas assicurazioni, soprattutto perché offre l'opportunità di ragionare con una platea di interlocutori che ci permettono di fare valutazioni e considerazioni sul futuro dell'housing, nel caso specifico di quest'anno, e sulle migliori tecnologie e pratiche in uso. Il confronto e il dialogo generano per noi sempre delle opportunità di crescita, di valutazione del nostro operato e delle possibilità di miglioramento del patrimonio che ci troviamo a gestire per i nostri soci assicurati", conclude.

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Rebuild 2026 housing decarbonizzazione Esg integrata
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