Rebuild 2026: Litt (Sinloc), 'cresce l'attenzione per la casa in Europa e in Italia'

"Siamo molto contenti di partecipare a questa dodicesima edizione: c'è un grande entusiasmo anche derivante dal fatto che sia in Europa che in Italia il tema della casa è crescente e al centro del dibattito pubblico dopo molti anni di fatica nel discutere e nel portare avanti progetti di questa tipologia". Così Giovanni Litt, Senior Consultant Sinloc Spa, partecipando alla dodicesima edizione di REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).