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Rebuild 2026, Marchiori (Provincia Trento): "L’emergenza abitativa si affronta mettendo in rete i territori"

"Dopo la pandemia sono cambiate esigenze e priorità: serve una nuova visione dell’abitare"

Simone Marchiori - (Foto Adnkronos)
Simone Marchiori - (Foto Adnkronos)
12 maggio 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Oggi non possiamo più affrontare il tema della casa pensando soltanto alle città. Dobbiamo tornare a ragionare sui territori, sulle comunità e su un modello abitativo capace di mettere in rete esperienze, servizi e opportunità”. Lo afferma Simone Marchiori, Assessore alle Politiche per la Casa, Patrimonio, Demanio e Promozione della Conoscenza dell’Autonomia Provincia Autonoma di Trento, in occasione della dodicesima edizione REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn): due giorni, 22 conferenze, 80 speaker, 3 workshop per affrontare le sfide del settore più urgenti dei prossimi anni.

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Nel corso del suo intervento, Marchiori ha sottolineato come il cambiamento delle esigenze abitative, accelerato dalla pandemia, renda necessario superare una visione esclusivamente urbana dello sviluppo. “Le persone cercano servizi, qualità della vita e nuove modalità dell’abitare. Per questo è fondamentale riportare il ragionamento anche nei territori periferici, valorizzando le potenzialità”, ha spiegato.

L’assessore ha inoltre evidenziato la necessità di affrontare l’emergenza abitativa attraverso una strategia condivisa tra pubblico e privato. “Siamo abituati a cercare soluzioni semplici a problemi complessi, aspettando spesso che sia qualcun'altro a intervenire. Il modello trentino invece si basa sulla capacità di attivarsi insieme, mettendo in campo idee, visioni e competenze prima che le soluzioni arrivino dall’alto”, ha dichiarato.

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Rebuild 2026 emergenza abitativa innovazione sostenibile costruzioni politiche per la casa sviluppo urbano
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