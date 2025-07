Riciclo alluminio, Cial premia Matera e Bassano del Grappa

Nell'ambito della XXXII edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che promuove e valorizza le esperienze più virtuose nella gestione dei rifiuti urbani, Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio ha consegnato i suoi premi speciali ai Comuni e alle realtà territoriali che nel 2024 si sono distinte nella raccolta differenziata e nel riciclo degli imballaggi in alluminio.

La città di Matera è stata riconosciuta per l’ottimo risultato raggiunto nel 2024, con una resa pro capite di 1 kg per abitante. Un dato che evidenzia l’efficacia del sistema di raccolta locale e l’impegno della cittadinanza nel promuovere la sostenibilità. La raccolta nel Comune è gestita da Cosp Tecno Service, con conferimento all’impianto Decom srl, e segue il sistema integrato plastica + metalli. Il Comune di Bassano del Grappa (VI) è stato premiato per la costanza delle performance ambientali e per l’impegno della cittadinanza nel garantire una raccolta di qualità. Con una resa media di 900 grammi per abitante, rappresenta un esempio consolidato di efficienza nella gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio. La raccolta è gestita da Etra Spa, con conferimento presso l’impianto I.Blu di San Giorgio di Nogaro.

Ad aggiudicarsi il Premio Speciale 'Ogni Lattina Vale' 2025 è stato, infine, il Progetto Susan Onlus, organizzazione senza scopo di lucro con sede in Friuli-Venezia Giulia attiva in progetti umanitari e di volontariato in Burkina Faso. La raccolta di lattine per bevande in alluminio, conferite a Cial per il riciclo, ha permesso alla onlus di generare risorse economiche - oltre 15mila euro raccolti finora - convertendo un gesto quotidiano in solidarietà concreta e circolare. Riconoscimento, questo, che rientra nell’ambito del progetto internazionale di sensibilizzazione ambientale 'Every Can Counts', conosciuto in Italia come 'Ogni Lattina Vale', nato per stimolare la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine in alluminio in contesti pubblici, eventi e 'on the go'.

Nel 2024, a fronte di una crescita dell’immesso sul mercato (Cial ha gestito oltre 91.500 tonnellate di imballaggi in alluminio), 62.400 tonnellate sono state riciclate (pari al 68,2% dell’immesso), per un recupero complessivo (compreso il recupero energetico) pari a 65.600 tonnellate, equivalente al 71,7%.

“Il Premio Comuni Ricicloni ci offre ogni anno l’occasione per celebrare non solo i territori più virtuosi, ma anche il valore ambientale di un sistema che funziona - dichiara Carmine Bruno Rea, presidente di Cial -Nel 2024, grazie al riciclo degli imballaggi in alluminio, abbiamo evitato l’emissione di oltre 442mila tonnellate di CO2 e risparmiato 197mila tonnellate equivalenti di petrolio. Numeri che danno concretezza al concetto di economia circolare e dimostrano come ogni lattina, vaschetta o foglio d’alluminio possa trasformarsi da rifiuto a risorsa, contribuendo alla transizione ecologica del Paese. Anche alla luce dei nuovi criteri europei di calcolo, il nostro modello - basato su una raccolta differenziata capillare e una filiera industriale consolidata - continua a garantire performance elevate, con oltre un chilogrammo di imballaggi recuperati ogni anno per abitante. Un risultato possibile solo grazie alla cooperazione tra cittadini, istituzioni e imprese”.