L'obiettivo del Sistema di deposito cauzionale (Drs) "è quello di aumentare la raccolta differenziata delle bottiglie e dei contenitori in plastica. Servono sensibilizzazione, facilità di conferimento e un livello della cauzione adeguato per incentivare a raccogliere e a restituire le bottiglie". Sono le parole di Antonio Protopapa, Coordinatore raccolte selettive Corepla, nel corso del convegno nazionale organizzato a Palazzo dell'Informazione a Roma, 'Verso un Drs italiano', promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con anche Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).