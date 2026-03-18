circle x black
Cerca nel sito
 

Rifiuti: gruppo Paprec entra in mercato italiano attraverso Convertini

Rifiuti industriali (Fotogramma/Ipa)
Rifiuti industriali (Fotogramma/Ipa)
18 marzo 2026 | 22.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il gruppo francese Paprec, tra i principali operatori europei nella gestione e valorizzazione dei rifiuti, accelera la propria espansione internazionale e sceglie l’Italia come nuovo mercato strategico. L’ingresso avviene attraverso l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società milanese Convertini, realtà storica attiva nel settore dei rifiuti industriali”. E’ quanto si legge in una nota. “Con un fatturato di 3,5 miliardi di euro e una presenza in 11 Paesi, Paprec compie così un passo significativo nel proprio percorso di sviluppo europeo, individuando nel Nord Italia – e in particolare nel tessuto industriale lombardo – un’area ad alto potenziale”.

CTA

La scelta di entrare in Italia attraverso Convertini “risponde alla volontà del gruppo di radicarsi sul territorio facendo leva su una realtà solida, riconosciuta e fortemente integrata nel contesto locale. Fondata nel 1984 da Angelo Convertini e oggi guidata da Ivan Convertini, l’azienda rappresenta infatti un punto di riferimento per numerose imprese, con circa 80 dipendenti e 20 milioni di euro di fatturato nel 2024”.

L’operazione “consente a Paprec di avviare la propria presenza nel Paese su basi industriali già strutturate, valorizzando competenze, relazioni e know-how consolidati. Allo stesso tempo, Convertini potrà beneficiare del supporto di un grande gruppo internazionale, rafforzando la propria capacità di investimento, innovazione e sviluppo”.

“L’Italia rappresenta per noi un mercato strategico, in particolare il Nord del Paese, caratterizzato da una forte presenza industriale e da una crescente attenzione ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare”, ha dichiarato il gruppo Paprec. “La scelta di Convertini nasce dalla solidità dell’azienda, dalla qualità del servizio e dal suo forte radicamento territoriale”.

“Per noi è l’inizio di una nuova fase di crescita”, ha commentato Ivan Convertini. “L’ingresso di un gruppo come Paprec rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra offerta e continuare a supportare i nostri clienti con soluzioni sempre più evolute, mantenendo al tempo stesso i valori che da oltre quarant’anni guidano la nostra azienda”.

Il settore italiano della gestione dei rifiuti è oggi al centro di un processo di evoluzione normativa e industriale, con un crescente focus su tracciabilità, recupero e riciclo. In questo contesto, l’operazione si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo europeo del gruppo francese, che punta a consolidare la propria posizione come player di riferimento nel settore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rifiuti gestione dei rifiuti valorizzazione dei rifiuti sostenibilità economia circolare
Vedi anche
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza