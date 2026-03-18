Rifiuti: gruppo Paprec entra in mercato italiano attraverso Convertini

“Il gruppo francese Paprec, tra i principali operatori europei nella gestione e valorizzazione dei rifiuti, accelera la propria espansione internazionale e sceglie l’Italia come nuovo mercato strategico. L’ingresso avviene attraverso l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società milanese Convertini, realtà storica attiva nel settore dei rifiuti industriali”. E’ quanto si legge in una nota. “Con un fatturato di 3,5 miliardi di euro e una presenza in 11 Paesi, Paprec compie così un passo significativo nel proprio percorso di sviluppo europeo, individuando nel Nord Italia – e in particolare nel tessuto industriale lombardo – un’area ad alto potenziale”.

La scelta di entrare in Italia attraverso Convertini “risponde alla volontà del gruppo di radicarsi sul territorio facendo leva su una realtà solida, riconosciuta e fortemente integrata nel contesto locale. Fondata nel 1984 da Angelo Convertini e oggi guidata da Ivan Convertini, l’azienda rappresenta infatti un punto di riferimento per numerose imprese, con circa 80 dipendenti e 20 milioni di euro di fatturato nel 2024”.

L’operazione “consente a Paprec di avviare la propria presenza nel Paese su basi industriali già strutturate, valorizzando competenze, relazioni e know-how consolidati. Allo stesso tempo, Convertini potrà beneficiare del supporto di un grande gruppo internazionale, rafforzando la propria capacità di investimento, innovazione e sviluppo”.

“L’Italia rappresenta per noi un mercato strategico, in particolare il Nord del Paese, caratterizzato da una forte presenza industriale e da una crescente attenzione ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare”, ha dichiarato il gruppo Paprec. “La scelta di Convertini nasce dalla solidità dell’azienda, dalla qualità del servizio e dal suo forte radicamento territoriale”.

“Per noi è l’inizio di una nuova fase di crescita”, ha commentato Ivan Convertini. “L’ingresso di un gruppo come Paprec rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra offerta e continuare a supportare i nostri clienti con soluzioni sempre più evolute, mantenendo al tempo stesso i valori che da oltre quarant’anni guidano la nostra azienda”.

Il settore italiano della gestione dei rifiuti è oggi al centro di un processo di evoluzione normativa e industriale, con un crescente focus su tracciabilità, recupero e riciclo. In questo contesto, l’operazione si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo europeo del gruppo francese, che punta a consolidare la propria posizione come player di riferimento nel settore.