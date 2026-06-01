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RiminiWellness – Pasta Garofalo punta su riciclo e innovazione alimentare

01 giugno 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
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Salvaguardia dell'ambiente e attenzione ai consumatori sono i pilastri dell'impegno di Pasta Garofalo. La responsabile marketing Marilena Esposito ha ricordato che tutti gli imballaggi primari dell'azienda sono riciclabili e che quelli secondari sono realizzati con carta riciclata. Sul fronte nutrizionale, l'azienda ha presentato "Strapasta", una nuova pasta ad alto contenuto di fibre e proteine ottenuta esclusivamente da grano, grazie a una tecnologia proprietaria che mantiene gusto e consistenza simili alla pasta tradizionale.

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