RiminiWellness – Pasta Garofalo punta su riciclo e innovazione alimentare

Salvaguardia dell'ambiente e attenzione ai consumatori sono i pilastri dell'impegno di Pasta Garofalo. La responsabile marketing Marilena Esposito ha ricordato che tutti gli imballaggi primari dell'azienda sono riciclabili e che quelli secondari sono realizzati con carta riciclata. Sul fronte nutrizionale, l'azienda ha presentato "Strapasta", una nuova pasta ad alto contenuto di fibre e proteine ottenuta esclusivamente da grano, grazie a una tecnologia proprietaria che mantiene gusto e consistenza simili alla pasta tradizionale.