Roberto Cavalli, accordo di licenza con Rak Ceramics per superfici ceramiche e collezioni bagno lusso

Roberto Cavalli ha firmato un accordo di licenza esclusivo pluriennale con Rak Ceramics, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni lifestyle in ceramica, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di piastrelle ceramiche, sanitari e rubinetteria a marchio Roberto Cavalli. In base ai termini dell’accordo, Rak Ceramics creerà e distribuirà le collezioni Roberto Cavalli in un’area strategica che comprende Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Oman, Kuwait, Giordania, Libano, Egitto, Iraq, Turchia, Marocco e India.

La partnership unisce l’estetica distintiva e l’eredità del lusso italiano di Roberto Cavalli con l’esperienza produttiva globale, le capacità di innovazione e l’ampia rete distributiva di Rak Ceramics. La collaborazione mira a introdurre una nuova generazione di soluzioni per interni di alta gamma, che combinano artigianalità eccellente, design sofisticato e un concetto contemporaneo di lusso abitativo.Le collezioni saranno distribuite attraverso la rete retail diretta di Rak Ceramics, nonché tramite lo sviluppo del suo canale wholesale nei territori concessi in licenza.

La prima presentazione ufficiale delle collezioni Roberto Cavalli sviluppate nell’ambito della partnership avrà luogo a Cersaie 2026 a Bologna, la principale fiera internazionale per superfici ceramiche e arredo bagno, nel settembre 2026. In anticipo rispetto al lancio globale di settembre, selezionati showroom flagship di Rak Ceramics negli Emirati Arabi Uniti ospiteranno un’anteprima esclusiva dei prodotti a partire da giugno 2026. Una seconda importante presentazione seguirà durante la Dubai Design Week nel novembre 2026, offrendo uno spazio dedicato a clienti e professionisti del settore nei mercati interessati.

Abdallah Massaad, Group ceo di Rak Ceramics, ha commentato: “La nostra collaborazione con Roberto Cavalli rappresenta un momento di orgoglio e svolta per Rak Ceramics. Il linguaggio di design iconico di Roberto Cavalli e la sua profonda eredità italiana, combinati con la nostra eccellenza produttiva di livello mondiale, la nostra presenza globale e la nostra cultura dell’innovazione, danno vita a una proposta davvero distintiva nel settore del luxury living.”

La visione condivisa di Rak Ceramics e Roberto Cavalli, basata su eccellenza artigianale, design audace e qualità senza compromessi, si riflette in ogni collezione. La partnership stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli interni premium, offrendo a proprietari, architetti e designer un’esperienza che unisce perfettamente il fascino senza tempo del lusso italiano con la scala, la precisione e l’affidabilità che contraddistinguono Rak Ceramics a livello globale.

Questo accordo rafforza ulteriormente la strategia lifestyle e home di Roberto Cavalli, ampliando la presenza del marchio nel settore dell’interior design di lusso attraverso partnership con operatori leader del settore che condividono l’impegno della maison per creatività, eccellenza e innovazione.