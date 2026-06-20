Roma, Gualtieri: "Non solo meta per patrimonio artistico ma anche hub per tecnologia e innovazione"

"Vi ringraziamo per aver riconosciuto il posizionamento dell'Europa: dalla stabilità e dal suo modello sociale verso una missione rinnovata, all'insegna del coraggio e del cambiamento. Credo che sia il luogo perfetto in cui osservare il potenziale di un cambiamento che affonda le radici anche nel nostro passato". Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, aprendo la plenaria del forum di investimento Fii priority Europe in corso nella Capitale. "Roma - sottolinea Gualtieri - è decisa a non essere solo una città famosa per il suo patrimonio storico, ma una metropoli in profonda trasformazione. Grazie alla convergenza tra la nostra amministrazione e il governo nazionale, stiamo portando avanti un ambizioso piano di trasformazione urbana che ritengo possa fare da volano nell'attrarre investimenti pubblici e privati. Non solo nelle infrastrutture e nella sostenibilità, ma anche nell'innovazione".

Roma, rileva Gualtieri, "è orgogliosa di essere non unicamente la principale meta per il patrimonio artistico visitata da milioni di turisti, ma anche un hub per la tecnologia e l'innovazione. È qui che il potenziale dell'AI, del mondo accademico, delle imprese e della ricerca può incontrare gli investimenti dei capitali globali finalizzati alla trasformazione e alla rigenerazione urbana, con l'obiettivo di costruire un tessuto industriale più solido e tecnologicamente avanzato".