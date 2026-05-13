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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 19 del 13 maggio 2026

13 maggio 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
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UE: SocialCom e Italiavanti a Bruxelles mostrano come appare l'Europa ai suoi cittadini. La ricerca presentata a Bruxelles; ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026; Forum Comunicazione 2026: 'Tone of Voice' al centro della XIX edizione; Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia 'Umbria Jazz', Sting apre la 53a edizione; Roma Tor Vergata aderisce all'iniziativa 'Le università per Giulio Regeni'; Centro phygital, all'Università di Catania il futuro della formazione tra tecnologia e inclusione; Aldo Moro: presentato a Roma il libro di Iannuzzi e Losacco; Milano: Luiss School of Law lancia il corso sul diritto delle società quotate e la riforma del Testo unico della Finanza; Premio SPES 2026 a Ugo Zampetti per l'alto senso civico e il servizio alla Repubblica; Food: la presidenza della famiglia Bragagnolo rilancia l'omonimo brand tra sostenibilità, qualità e crescita; "Pagine d'aMare" premiati a Pisa i vincitori della terza edizione

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