circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 22 del 3 giugno 2026

03 giugno 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Venexus, il Veneto lancia la piattaforma che unisce imprese e territorio; Locauto Group lancia Locauto One+: flessibilità e formule su misura per il noleggio a lungo termine; Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta; Imprese: il Drilling Training Centre di Saipem è hub d'eccellenza in formazione perforazione in mare aperto; Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania "In-genium"; Ai: deepfake e clonazioni vocali, la soluzione di Ontier a tutela della voce; RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini; Prima Assicurazioni e Pramac Racing presentano la nuova livrea per la MotoGP firmata Pininfarina; Pro Vita & Famiglia: "Libertà di espressione sotto attacco".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza