Salone Mobile, Urbinati (Assoluce): "Numerose aziende e ritorno brand stranieri ad Euroluce 25"

"Dopo il successo del rinnovato format 2023, Euroluce 2025 si preannuncia un’edizione di altissimo livello con un’ampia partecipazione di aziende, grandi e piccole, del settore e un significativo ritorno di brand stranieri, a conferma di quanto Salone del Mobile.Milano sia un appuntamento strategico soprattutto per un settore come quello dell’illuminazione che ha quote di export che sfiorano l’80% della produzione". Lo ha detto Carlo Urbinati, presidente di Assoluce di FederlegnoArredo, in occasione della presentazione della 63esima edizione del Salone del Mobile di Milano.

"Salone ed Euroluce -spiega Urbinati- confermano la loro leadership globale quale appuntamento di business indispensabile, soprattutto in un momento come quello attuale che vede alcuni mercati europei in grande difficoltà". Del resto, "attrarre visitatori qualificati consente al Salone di confermarsi un’importante piattaforma per il rafforzamento del posizionamento delle aziende sui mercati internazionali". The Euroluce International Lighting Forum ha, poi, "l'obiettivo di attirare un vasto pubblico di progettisti, architetti e lighting designer, interlocutori fondamentali per costruire il futuro del settore creando rapporti diretti fra aziende espositrici e decisori".

"Interazione tra luce, architettura e benessere in un’ottica di progettazione integrata e multidisciplinare, in cui l’elemento luce non solo fa apparire le cose, ma crea atmosfere e profondità, si fa interprete degli spazi e diventa essa stessa un materiale dalle enormi potenzialità", aggiunge il presidente di Assoluce, sottolineando: "E' grazie ad una progettazione cosciente che la luce crea valore aggiunto, benessere e persino sicurezza: non una semplice commodity, ma un bene comune che può contribuire a creare ambienti più confortevoli, più salubri e persino più sicuri".

Per Urbinati, "sono questi i presupposti che, come Assoluce di FederlegnoArredo, ci hanno spinto a voler organizzare durante la settimana del Salone un forum internazionale dedicato, The Euroluce International Lighting Forum, volto a rinsaldare il legame del settore che rappresentiamo con chi lavora e studia la luce da molteplici angolature e consentirà a tutti i partecipanti un arricchimento in termini personali e professionali, un bagaglio che porteranno con sé e decreterà il successo del format".

L'evento, assicura, "sarà un appuntamento di altissimo valore scientifico-divulgativo, un progetto ambizioso e ci tengo a ringraziare Il Salone del Mobile.Milano per aver condiviso la strategia con la nostra associazione. Abbiamo il compito di pensare a una progettazione cosciente quale premessa indispensabile affinché la luce si ritagli un ruolo sociale e culturale, contribuendo allo sviluppo di un modo diverso di vivere le nostre abitazioni, i luoghi di lavoro, i beni culturali e le città. Il settore -conclude- è pronto ad assumersi questa responsabilità e il Forum sarà l’occasione migliore per gettare le basi di questo percorso".