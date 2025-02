“Tradizione, italianità e vicinanza sono i valori Festival di Sanremo e sono anche i valori di Generali che li applica nel quotidiano proprio per essere partner di vita dei nostri clienti. Noi lavoriamo insieme a loro per costruire insieme a loro il futuro”. Sono queste le parole di Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia, in merito alla partecipazione di Generali al Festival di Sanremo in qualità di partner per il terzo anno consecutivo.