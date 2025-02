Sanremo, Nalli (Suzuki): "Da quando sponsorizziamo festival, vendite triplicate"

"Da quando abbiamo iniziato a sponsorizzare il festival abbiamo triplicato le vendite e io sono certo che in parte è anche grazie alla simpatia che essere presenti al festival ha generato, perché essere al festival vuol dire essere un pezzettino della bandiera italiana, così come il festival di Sanremo è un pezzettino della bandiera italiana". Così Massimo Nalli, presidente e Ceo di Suzuki Italia, ha raccontato all'Adnkronos il sodalizio che da ben 12 anni lega il noto marchio nipponico al festival di Sanremo. La continuità del rapporto tra Suzuki e Sanremo, ha sottolineato Nalli, "sta anche nella crescita continua sia del festival di Sanremo che della presenza di Suzuki sul mercato italiano".

"Per questo Suzuki è al fianco del Festival di Sanremo, ancora una volta. Per Suzuki è un privilegio, è un onore. Perché siamo giapponesi e in Giappone servire è un privilegio. Ci piace essere utili. Lo facciamo con i prodotti, cioè lo facciamo con auto, moto, motori marini, ma lo facciamo anche in qualche modo, offrendo a tutti un pezzettino del festival. Il Suzuki Stage di Piazza Colombo è proprio l'interpretazione di questa mission: ci permette di essere utili, di offrire qualcosa ai nostri clienti ma anche a tutti gli altri", ha aggiunto.

"La strategia di comunicazione di Suzuki parte dalla nostra fondazione, più di 110 anni fa. Nella cultura giapponese essere in qualche modo parte del miglioramento della vita dei propri clienti è una tradizione importante. E Suzuki lo fa in qualche offrendo agli italiani di vivere le proprie passioni. Tra le passioni, la musica, direi, è una di quelle che ci ha sempre più catturato. E Sanremo è un momento fondamentale in cui viviamo il connubio unico tra musica e gara. E noi siamo anche un po' agonisti. Questo connubio lo realizza solo Sanremo", ha sottolineato Nalli.

"Ci piace quindi offrire, attraverso il palco Suzuki, il Suzuki Stage, un cast d'eccezione a 100 metri dal Teatro Ariston", ha aggiunto ricordando che sul palco brandizzato di piazza Colombo si esibiranno nelle cinque serate del festival artisti del calibro di Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua. "Negli ultimi anni poi il festival è riuscito nel miracolo di aprire ai giovani e di riportare i giovani a guardare Sanremo e questo per noi costituisce un valore aggiunto molto importante", ha concluso.