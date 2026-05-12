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Scuola, Pacifico (Anief): "Buoni pasto, welfare e mobilità tra le priorità del nuovo contratto"

12 maggio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
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"Il personale scolastico è l'unico escluso dai buoni pasto all'interno dello stesso comparto". Lo afferma Marcello Pacifico, presidente di Anief, intervenendo sui temi della piattaforma normativa del sindacato. Tra le priorità indicate da Anief figurano l'introduzione dei buoni pasto, il rafforzamento del welfare per il personale della scuola, il riconoscimento delle figure di sistema e nuove indennità per i lavoratori costretti a trasferirsi lontano dal proprio domicilio. Pacifico richiama anche la necessità di superare i vincoli sulla mobilità, valorizzare il ruolo dei DSGA e incrementare il Mof per finanziare salario accessorio e nuove misure a sostegno del personale scolastico.

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