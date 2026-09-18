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'Sette idee', torna a Milano il festival de L'Espresso con 98 startup in competizione

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18 settembre 2026 | 14.29
Redazione Adnkronos
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Ha preso il via ieri la seconda edizione di 'Sette idee', il festival organizzato da L'Espresso allo Step FuturAbility District di Milano. Una due giorni dedicata all'innovazione, con 98 startup in competizione l'una con l'altra che hanno 3 minuti ciascuna per presentare il proprio progetto e altri 2 per rispondere alle domande di oltre 40 vertici delle maggiori aziende italiane. Tra queste ne verranno scelte 14 che potranno accedere alla finale, in programma a dicembre a Roma. Previsti anche gli interventi di 48 personalità tra politici e rappresentanti delle associazioni di categoria: tra loro i ministri Adolfo Urso, Tommaso Foti, Paolo Zangrillo e Maria Elisabetta Alberti Casellati, i presidenti di Regione Alessandra Todde, Eugenio Giani e Roberto Occhiuto, la rettrice della Statale di Milano Marina Brambilla e il sindaco Giuseppe Sala.

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