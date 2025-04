Sicily Fest, dall'1 al 4 maggio i sapori della Sicilia volano a Londra

Torna a Londra dall’1 al 4 maggio Sicily Fest, l’unica fiera enogastronomica londinese interamente dedicata alla Sicilia che quest’anno festeggia il decimo anniversario. Quattro giorni ricchi di contenuti e appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche e culturali che rendono la regione famosa in tutto il mondo. L’appuntamento al Business Design Centre di Islington, prevede decine di stand esclusivamente dedicati al food con 38 espositori, 5 bar, 11 cantine, 14 tra chef e sommelier, decine tra show cooking, wine experience e masterclass, 2 talk, 6 concerti e 11 dj set.

Promuovere le eccellenze siciliane a Londra è una vera e propria mission, rivelatasi, edizione dopo edizione, una scelta apprezzata dal pubblico e non solo. Sicily Fest è diventata negli anni una piattaforma strategica tra b2b e b2c rivolta da un lato ai numerosi expat italiani e siciliani, ma anche a inglesi ed europei. Il 'sicilian food' diventa al contempo un’attrattiva culturale e turistica per il pubblico, ma anche un’occasione di business per gli addetti ai lavori della ristorazione, del turismo e dell’export agroalimentare. Non è scontato. In Sicilia si mangia benissimo. Il 'sicilian food' è un must per chiunque voglia avere a che fare con questo territorio ricco di tradizione e cultura millenarie. Nei 2mila mq che occupano la parte centrale della venue, centinaia di prodotti caratteristici siciliani come capperi, mandorle, arance, pistacchi, sale, verdure e molto altro ancora, saranno presentati al pubblico nelle varie aree in cui è suddivisa la fiera.

Decine di stand offriranno i tipici piatti dell’isola come gli gnocchi al pesto trapanese, pane e panelle, arancini, pane cunzato, pasta al nero di seppia e pasta pesce spada e melanzane. Per l’edizione 2025 la partecipazione della Regione Sicilia si sviluppa con la partnership di diverse istituzioni: la Fondazione Federico II che vedrà la presenza del Presidente Gaetano Galvagno a Londra, il Dipartimento della Cultura e dell'identità siciliana, l’Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Sicilia - Regione Europea della Gastronomia 2025, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Consolato Generale d'Italia, Istituto Italiano di Cultura a Londra e molte altre.