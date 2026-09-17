circle x black
Cerca nel sito
 

Siviero (eCampus): "Con 'Fashion & Talent' diamo la possibilità ai giovani di far conoscere i loro talenti"

Il rettore: "Il settore della moda per l'Italia è qualcosa di fondamentale, è un'eccellenza quasi unica. E’ importantissimo rilanciare un must italiano"

Siviero (eCampus):
Siviero (eCampus): "Con 'Fashion & Talent' diamo la possibilità ai giovani di far conoscere i loro talenti" - (Foto: Locandina dell'evento)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il concetto del talent secondo me va declinato cercando e scovando i talenti, facendo in modo che questi ragazzi si rendano conto che li hanno, dando loro la possibilità di mostrare quello che sanno fare. L'evento non è altro che un momento di sintesi per tutta l'attività svolta in un anno e che si ripete ogni anno ed è ogni anno sempre più interessante”. Così il rettore dell’università eCampus, Enzo Siviero, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent' tenutosi a Roma e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

“Quello che conta è dare spazio ai giovani, perché sono il presente e il futuro. Noi contiamo su di loro perché la nazione in mano sarà loro - ha proseguito il professore -. Non ci dimentichiamo che il settore della moda per l'Italia è qualcosa di fondamentale, è un'eccellenza quasi unica. E’ importantissimo rilanciare un must italiano”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
News to go
Kids Act, l'Europa vuole cambiare l'accesso ai social per i minori
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza