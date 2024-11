Lo Smithfield Market di Londra, che esiste da oltre 800 anni ed è situato nel centro del capitale londinese, cesserà le sue attività nel 2028. Ad annunciarlo è la City of London Corporation, che gestisce il mercato all'ingrosso specializzato nella carne. A pochi passi dai moderni edifici della City e dalla Cattedrale di St Paul, Smithfield era un tempo uno dei più grandi mercati coperti d'Europa.

La City of London Corporation ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha votato a favore della chiusura di Smithfield e del mercato del pesce di Billingsgate, e che sarà versata una compensazione finanziaria ai commercianti. Secondo la Corporation, i commercianti potranno ancora lavorare in questi mercati almeno fino al 2028.

Il mercato di Smithfield esiste da oltre 800 anni. Nel Medioevo era un mercato all'aperto. E' anche un sito storico, essendo stato utilizzato per le esecuzioni pubbliche di ribelli politici come lo scozzese William Wallace. La City of London Corporation è responsabile di questo e di altri mercati dal 1327. Il sito attuale, un bellissimo mercato coperto, fu costruito nel 1868 dall'architetto vittoriano Horace Jones, che progettò anche il Tower Bridge.