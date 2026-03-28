Sojern, a Pasqua i turisti non si fermano ma cambiano rotta: più Italia (+ 25,8%) ed Europa (+35,3%)

La voglia di viaggiare degli italiani per Pasqua non si ferma, ma cambia rotta: la domanda si riorienta verso mete domestiche ed europee a breve raggio, mentre si registra una flessione delle ricerche online di alcune destinazioni internazionali a lungo raggio e dell'area mediorientale. E dunque, l'interesse per i soggiorni nazionali è divenuto considerevole: le ricerche di hotel "Italia su Italia" registrano una crescita del +25,8% da inizio anno, una percentuale importante in considerazione del fatto che già lo scorso anno, nello stesso periodo, si registrava un +14,6%. E’ quanto emerge dall’analisi di Sojern, piattaforma leader nel marketing turistico digitale per gli operatori del settore, condotta in esclusiva per l’Adnkronos.

Sul fronte delle ricerche alberghiere degli italiani verso il continente europeo è positivo l’interesse con un +35,3%, sebbene in rallentamento rispetto al +54,2% dello scorso anno. Globalmente, la domanda internazionale di hotel degli italiani arretra del -8,4% (rispetto al +23,7% dell'anno precedente). Nel dettaglio, analizzando i dati degli ultimi sette giorni, le quote di ricerca di destinazioni da parte degli italiani vedono il Bel Paese in testa (36%), seguito da Francia (19%), Spagna (8%), Regno Unito (6%) e Stati Uniti (4%).

Forti cali colpiscono invece le destinazioni più esposte a incertezze. Le ricerche di alberghi da parte degli italiani verso i paesi gli Emirati Arabi Uniti segnano -84,6%, segue l’Egitto (-55%) e Turchia (-52,0%). Calano per altri motivi, probabilmente per la difficile raggiungibilità dovuta ai tagli di alcune rotte le Maldive (-56,4%) e la Thailandia (-55,9%). Segnali di resilienza arrivano invece per mercati come il Brasile (+54,4%) e il Portogallo (+18,7%).

L'Italia si conferma una meta attrattiva anche per i viaggiatori internazionali, in testa i francesi

A confermare il trend dei dati di ricerca di hotel sono, in sostanza, i dati sui voli. Le ricerche per i voli nazionali crescono del +30,1% da inizio anno (rispetto al +1,0% del 2025). Le ricerche di rotte degli italiani verso il Medio Oriente scendono del -61,2%, mentre i voli verso altri Paesi europei segnano un +9,1% (erano a -4,4% lo scorso anno). Le principali mete ricercate dagli italiani negli ultimi sette giorni per i voli in uscita sono: Italia (30%), Spagna (14%), Francia (8%) e Grecia (5%). Anche nel comparto ricerca di voli si registrano flessioni marcate verso Emirati Arabi Uniti (-78,8%), Turchia (-55,0%) ed Egitto (-45,1%) e Indonesia (-36,9%).

L'Italia si conferma una meta attrattiva anche per i viaggiatori internazionali. La domanda internazionale di voli è cresciuta del +17,5%, rispetto al -5,7% dello scorso anno, indicando che l'interesse di viaggi verso l'Italia è importante, con una spinta significativa dal mercato europeo (+37,5%). Le quote maggiori di ricerche di voli verso l'Italia provengono da Francia (12%), Spagna (9%), Stati Uniti (8%) e Germania (8%).

Inoltre, le maggiori quote di ricerca di hotel verso l'Italia, negli ultimi 7 giorni, provengono da Stati Uniti (35%), Italia stessa (20%), Francia (7%), Regno Unito (6%), Germania (4%) e Canada (3%). Alcuni mercati di origine più piccoli mostrano movimenti settimanali più bruschi, tra cui Irlanda (+33,1%), Austria (+31,2%), Messico (+24,3%), Turchia (+24,4%) e Brasile (+15,1%).