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Sonepar acquisisce Stilcolor Service, Brunetti: "Miglioriamo efficienza operativa"

Picking station - (Ufficio stampa)
Picking station - (Ufficio stampa)
02 luglio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sonepar annuncia l’acquisizione di Stilcolor Service, società specializzata in servizi logistici avanzati, nell’ambito della propria strategia volta a potenziare ulteriormente la supply chain del Gruppo. "Questa operazione strategica, perfezionata tramite la controllata Sacchi Elettroforniture - si legge in una nota -, consolida la posizione di Sonepar nel mercato italiano della distribuzione B2B di prodotti elettrici, soluzioni e servizi correlati. L'integrazione di Stilcolor Service, che impiega 210 collaboratori, conferma l'impegno di Sonepar nel continuare a investire in una supply chain sempre più solida e integrata, a supporto della crescita e della capacità di rispondere rapidamente all’evoluzione delle esigenze del mercato".

"Questo investimento rappresenta un’evoluzione coerente del nostro modello logistico - dice Marco Brunetti, presidente di Sonepar Italy, realtà che opera in Italia attraverso tre aziende principali: Sacchi, Sonepar Italia ed Elettroveneta -. L’integrazione diretta di competenze strategiche ci permette di aumentare il controllo sulla supply chain, migliorare l’efficienza operativa e continuare a elevare gli standard di servizio per i nostri clienti". L’acquisizione di Stilcolor Service rappresenta un traguardo importante per Sonepar, rafforzando lo status di Sacchi come "leader regionale, sostenuto da una rete logistica altamente integrata, efficiente ed orientata al futuro". L'operazione si inserisce nella strategia globale di Sonepar, che pone "l'eccellenza della supply chain e gli elevati standard di servizio al centro della propria offerta". "Attraverso investimenti mirati in competenza, processi operativi e innovazione, Sonepar continua a generare valore significativo e a promuovere il progresso del settore", conclude la nota.

Stilcolor Service opera nel settore della logistica dagli inizi degli anni ’90 ed è specializzata nel progettare, implementare e gestire direttamente l’intera catena logistica: inbound, gestione magazzini automatici, picking, outbound, ottimizzando i processi e garantendo procedure certificate ed elevati livelli di servizio. Sonepar è un’azienda indipendente a conduzione familiare, leader mondiale nella distribuzione B2B di prodotti elettrici, soluzioni e servizi correlati. Nel 2025, Sonepar ha realizzato vendite per 33,6 miliardi di euro. In Italia, Sonepar conta oltre 230 filiali e 3.400 collaboratori, ed è leader nella distribuzione B2B di materiale elettrico, soluzioni e servizi correlati attraverso le sue tre aziende: Sonepar Italia, Sacchi ed Elettroveneta. Nel 2024, Sonepar ha registrato in Italia un fatturato di circa 2,4 miliardi di euro.

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acquisizione logistica supply chain efficienza operativa
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