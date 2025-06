Sostenibilità: Barbieri (Oxfam Italia), ‘con Bolton partnership strategica'

“Lavorare a fianco di Bolton significa avere per noi una partnership strategica, perché Bolton è da una parte leader di mercato e quindi ha bisogno di qualità e quantità che siano costanti nel tempo a buoni livelli e dall’altra è un mercato molto competitivo, quindi i margini sono anche relativamente contenuti, dove è lì che si annida molto spesso nel settore economico, quella che è la corsa al ribasso, cioè vedere anche i diritti umani e il lavoro come qualcosa da penalizzare da un certo punto di vista, a fronte anche di una maggiore sostenibilità economica del business. Per noi la partnership con Bolton, quindi, significa lavorare con un'impresa che ha scelto di non girarsi dall'altra parte, ma di affrontare i problemi in modo serio”. Così, Roberto Barbieri, Direttore Generale di Oxfam Italia, all’evento ‘Insieme per un impatto positivo’, organizzato a Milano: un’occasione per condividere i risultati delle partnership tra Bolton, WWF e Oxfam a favore della tutela degli oceani e dei diritti umani lungo la filiera ittica, ma anche un momento di confronto per riflettere su come queste collaborazioni possano contribuire a generare un cambiamento sistemico e ispirare un modello di business più responsabile.