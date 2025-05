Sostenibilità: Consorzio Biorepack presenta a Milano relazione di gestione 2024

Dopo tre anni dall’inizio dell’operatività del Consorzio Biorepack, i numeri sulla gestione e sul riciclo organico delle bioplastiche compostabili fotografano un sistema, primo in Europa, efficiente e consolidato. Lo confermano i dati della relazione di gestione 2024 del Consorzio Biorepack presentata a Milano nel corso dell’assemblea annuale dei consorziati: cresce il tasso di riciclo degli imballaggi in bioplastica che si attesta al 57,8%, circa due punti in più rispetto al 2023. Inoltre, si registra un significativo aumento nella copertura della popolazione raggiunta dai servizi di raccolta e trattamento, che tocca l’85%, ben 11 punti percentuali in più in un anno e in 9 regioni il dato supera il 97%. Infine, i corrispettivi economici riconosciuti a Comuni ed enti gestori salgono a 12,7 milioni di euro.