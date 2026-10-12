circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità, Costarella (CONAI): 'la raccolta differenziata ha valore ma va fatta bene'

12 ottobre 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il gesto quotidiano che facciamo in casa ogni giorno ha un reale valore ambientale ed economico. L'Italia è un'eccellenza europea, ma oggi l'economia circolare subisce l'impatto di crisi esterne e caro energia: attraverso l'informazione culturale e trasparente vogliamo trasferire ai cittadini notizie chiare e puntuali". Così Fabio Costarella, vicedirettore generale CONAI, intervenendo nel corso della consegna del Premio Fenice CONAI. Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha istituito l'onorificenza alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, ambiente e riciclo, giunto alla V edizione. Le premiazioni sono avvenute nel contesto della XIV edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza