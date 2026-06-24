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Sostenibilità, Dentis (Coripet): "Raccogliamo 7 imballaggi su 10 ma il sistema è al limite"

24 giugno 2026 | 19.08
Redazione Adnkronos
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L'eccellenza italiana del riciclo rischia di incorrere nelle procedure di infrazione europee. Nonostante i livelli di raccolta si attestino al 70%, il nostro Paese rischia sanzioni e l'obbligo del deposito cauzionale se non intercetterà le 80.000 tonnellate di bottiglie mancanti. La svolta viaggia sugli eco-compattatori e sul modello bottle-to-bottle di Coripet. Abbiamo intervistato il presidente Corrado Dentis per capire come una filiera 100% italiana, tracciata e alleata con la gdo, possa colmare quel "gap" di 80mila tonnellate.

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