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Sostenibilità, DS Smith Italia e Tiber Pack insieme per ﻿packaging 'glue-free'

Paolo Marini, managing director di DS Smith Packaging Italia - (foto Ufficio stampa)
Paolo Marini, managing director di DS Smith Packaging Italia - (foto Ufficio stampa)
13 luglio 2026 | 13.11
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

Sviluppare soluzioni integrate di packaging sostenibile e innovativo. E' l'obiettivo dell'accordo firmato da DS Smith Packaging Italia spa e Tiber Pack spa. Elemento chiave della collaborazione è la tecnologia proprietaria Nicetuck di Tiber Pack, una soluzione di packaging che elimina completamente l’utilizzo di colla. Questo approccio 'glue-free', in termini di sostenibilità, consente di ridurre emissioni e costi lungo la filiera produttiva; sotto il profilo dei materiali, elimina l’impiego di adesivi, contribuendo a una maggiore semplicità e riciclabilità; dal punto di vista logistico, permette di ottimizzare le linee produttive grazie a una minore complessità dei macchinari. "La collaborazione con Tiber Pack nasce dal nostro comune impegno verso l’innovazione e la sostenibilità del packaging ed è con grande orgoglio che accogliamo questo accordo", ha commentato Paolo Marini, managing director di DS Smith Packaging Italia.

"Insieme, le nostre due aziende potranno rispondere alle esigenze dei clienti - aggiunge -, con l’obiettivo di offrire ai consumatori finali soluzioni avanzate in linea con le crescenti esigenze del mercato in termini di sostenibilità e con i nostri obiettivi di economia circolare". Soddisfazione per l'accordo di collaborazione è stato espresso anche dal ceo di Tiber Pack Spa, Maurizio Ceci. "Condividiamo una visione orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla creazione di valore per i clienti - dice -. Questa collaborazione ci consentirà di proporre soluzioni ancora più performanti, sviluppate attraverso un approccio integrato che considera packaging e automazione come elementi strettamente connessi e complementari. Siamo convinti che questa sinergia rappresenti un vantaggio concreto per i clienti in termini di efficienza, risparmio, competitività e sostenibilità". Tiber Pack è una realtà italiana di riferimento nel settore dell’automazione per il packaging, specializzata nella progettazione e realizzazione di linee automatiche di incartonamento e sistemi di fine linea. DS Smith è uno dei leader a livello globale nella fornitura di imballaggi in cartone ondulato, supportata da attività di riciclo e produzione di carta.

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sostenibilità packaging innovazione collaborazione economia circolare
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