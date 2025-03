Sostenibilità, Iacono (Gruppo Hera): “Con FIB3R risparmiamo energia e riduciamo dipendenza da importazione estera”

“L'impianto FIB3R si aggiunge agli oltre 100 impianti che il Gruppo Hera possiede, investendo sempre di più sull'economia circolare. Questa rappresenta una soluzione per l'industria italiana, in quanto unisce la competitività alla sostenibilità ambientale, concreta e pragmatica; promuove filiere corte e circolari, riducendo così la forte dipendenza dall'importazione estera di fibre di carbonio. Questo impianto, infatti, è capace di rigenerare la fibra di carbonio, ottenendo una fibra di carbonio riciclata, che ha le stesse caratteristiche di una fibra di carbonio vergine. Quindi, risparmiamo energia e riduciamo la dipendenza dall'importazione estera”. Queste le parole di Orazio Iacono, amministratore delegato di Gruppo Hera, in occasione dell’inaugurazione a Imola del primo impianto italiano per la rigenerazione dei compositi in fibra di carbonio su scala industriale, realizzato da Herambiente, controllata del Gruppo Hera e primo operatore italiano nel recupero e trattamento dei rifiuti.