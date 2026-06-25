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Sostenibilità: Scotti (CoReVe), 'riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri cubi di gas'

25 giugno 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Italia il tasso di riciclo del vetro è arrivato complessivamente all'82,1%. Con un livello così importante di riciclato si arriva a risparmiare, utilizzando il rottame recuperato e quindi le materie prime seconde rispetto alle materie prime vergini, circa 400 milioni di metri cubi di gas, pari al consumo di una città come Milano". Così Gianni Scotti, presidente di CoReVe (Consorzio Recupero Vetro), intervenendo alla presentazione dell'Accordo Quadro per la sostenibilità siglato tra il Consorzio e l'Università Iulm. L'incontro organizzato presso l'ateneo ha offerto anche l'occasione per approfondire i dati sul riciclo del vetro in Italia e i vantaggi che questo può portare.

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