Sostenibilità, Sinatra (Bocconi): "Per noi fondamentale gestione del rifiuto"

"Questo premio per noi è estremamente importante perché riconosce all'Università Bocconi il percorso per la gestione del rifiuto. Abbattere il rifiuto indifferenziato a favore della raccolta differenziata è fondamentale, e stiamo lavorando per trasformare il nostro ateneo in un campus green" Ha dichiarato il Direttore Infrastructures, Sustainability & Facility Management dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, Giuseppe Sinatra, a margine della cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2025 a Napoli.