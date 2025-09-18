circle x black
Controlli Antimafia su "impresentabili", nel mirino una candidatura in Valle d'Aosta e due nelle Marche

Si tratta delle consuete verifiche vista delle elezioni regionali

La presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo - Ipa
18 settembre 2025 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una la candidatura in Valle d'Aosta e due nelle Marche sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali. A comunicare l’esito delle verifiche è stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo in apertura della seduta odierna.

