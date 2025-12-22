circle x black
L'annuncio di Trump: "Piano per costruire due nuove navi da guerra, saranno letali"

L'annuncio da Mar-a-Lago con il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Marina, John Phelan

Donald Trump - Afp
22 dicembre 2025 | 23.38
Redazione Adnkronos
"In qualità di comandante in Capo, è per me un grande onore annunciare di aver approvato un piano per la Marina Militare volto ad avviare la costruzione di due nuove navi da guerra, le più grandi mai costruite". Così Donald Trump da Mar-a-Lago, con a fianco il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Marina, John Phelan. La prima delle corazzate si chiamerà "USS Defiant".

"Saranno le più grandi, le più veloci e cento volte più potenti di qualsiasi nave da guerra mai costruita", ha aggiunto Trump, sottolineando che faranno parte della nuova "Flotta d'oro" della Marina americana. "Come sapete - ha detto ancora - abbiamo un disperato bisogno di navi. Alcune delle nostre navi sono diventate vecchie e obsolete".

"Queste navi all'avanguardia saranno tra le più letali navi da guerra di superficie, prevediamo che queste navi saranno le prime di una nuova classe di corazzate che saranno prodotte negli anni a venire", ha spiegato il tycoon.

La nuova classe di corazzate della Marina sarà intitolata a Trump. Le navi da guerra 'classe Trump' diventeranno il fulcro della visione del presidente per una nuova 'Flotta d’oro', scrive il Wall Street Journal citando una fonte dell'amministrazione.

