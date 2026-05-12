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Sostenibilità: Travaglia (Nestlé), 'progetto ReNest offre più consapevolezza e meno sprechi'

12 maggio 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto ReNest parte da una considerazione: il consumatore è sempre molto più consapevole dell'importanza del cibo, della qualità e di come il cibo impatta sulla propria salute. Inoltre, ci siamo resi conto che è importante riuscire a dare a questo cittadino maggiore conoscenza di cosa ci sia dietro la filiera del cibo, e lo facciamo attraverso ReNest, un'installazione multisensoriale, un percorso aperto gratuito alla cittadinanza composto da talk  e laboratori in cui i cittadini potranno scoprire effettivamente che cosa ci sta dietro la buona alimentazione, le buone pratiche di sostenibilità e anche le buone pratiche di assenza di sprechi". Sono le parole di Marco Travaglia,presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia, in occasione dell'evento di inaugurazione di ReNest, il progetto esperienziale promosso da Nestlé, che invita cittadini e istituzioni a riflettere sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità e consapevolezza. Un percorso multisensoriale, disponibile a CityLife dal 12 al 24 maggio, articolato in quattro tappe racconta il viaggio del cibo, dalle origini fino alla rigenerazione delle risorse.

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