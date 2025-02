Spazio, telescopio italiano osserva ammassi di stelle che svelano segreti delle galassie

Il telescopio italiano Vst (Vlt Survey Telescope) in Cile cattura le immagini dei gruppi di galassie Ngc 3640 e Ngc 5018, analizzate in due studi guidati da giovani dottorandi dall’Istituto Nazionale di Astrofisica pubblicati recentemente su Astronomy & Astrophysics. Gli ammassi globulari non sono solo semplici agglomerati di stelle: sono vere e proprie macchine del tempo cosmiche che permettono di tuffarsi nella storia di formazione ed evoluzione delle galassie. Con centinaia di migliaia di stelle raccolte in un unico sistema, questi antichissimi agglomerati stellari raccontano storie segrete di fusioni galattiche e di eventi cosmici che hanno scolpito l'universo come lo conosciamo oggi.

La galassia Ngc 3640, che si trova a circa 88 milioni di anni luce da noi, è una galassia dalla forma curiosa e perturbata, che reca i segni di passate interazioni con le vicine galassie. La nuova immagine ottenuta con il Vst e pubblicata oggi svela per la prima volta la distribuzione degli ammassi globulari nella regione, visibili come puntini luminosi nei pressi delle galassie: questi non si limitano a orbitare intorno alle singole galassie, ma si estendono anche nello spazio intergalattico. La loro disposizione è il risultato di una lunga storia di interazioni e fusioni galattiche che hanno 'strappato via' non solo singole stelle ma anche interi ammassi stellari dai loro sistemi originali.

“Il nostro studio offre una comprensione più approfondita dell'evoluzione e delle interazioni delle galassie nel corso della loro storia, arricchendo le conoscenze sui processi fondamentali che hanno modellato l'universo - spiega Marco Mirabile, dottorando presso il Gran Sasso Science Institute con una borsa supportata da Inaf d’Abruzzo e primo autore di uno dei due articoli - Abbiamo studiato per la prima volta le proprietà degli ammassi globulari delle galassie Ngc 3640 e Ngc 3641 utilizzando immagini a grande campo e multi-banda, identificando un possibile nuovo modello di interazione tra le due galassie e scoprendo inoltre 17 nuove galassie nane che non erano note precedentemente in questo campo”.

Gli ammassi globulari analizzati nel lavoro, contrariamente alle aspettative, mostrano la loro massima concentrazione non intorno a Ngc 3640, la galassia più massiccia del gruppo, ma intorno alla sua vicina, Ngc 3641, che spicca nella metà inferiore dell’immagine. La distribuzione degli ammassi risulta peraltro allineata con la cosiddetta luce intragruppo. Si tratta di una luminosità diffusa dovuta a stelle che sono state sottratte alle varie galassie durante fenomeni di merging, già studiata in questo sistema proprio grazie ai dati del Vst in un lavoro guidato dalla ricercatrice Inaf Rossella Ragusa nel 2023. Tutti questi indizi suggeriscono che la fusione tra queste due galassie sia ancora in corso.

Il secondo studio si concentra invece sul gruppo di galassie Ngc 5018, a circa 120 milioni di anni luce da noi e, anche questa, ricca di segni di interazioni cosmiche: concentrazioni di stelle disposte in forma di gusci concentrici, code mareali e flussi di gas. Nelle immagini del Vst, già studiate sin dal 2018, è stato ora possibile identificare, per la prima volta, una popolazione di ammassi globulari distribuita, anche in questo caso, lungo la luce intragruppo: questo evidenzia come la mutua gravità delle galassie abbia scolpito il sistema durante passate fusioni e interazioni.

“Il nostro studio suggerisce che le interazioni gravitazionali tra le galassie del gruppo Ngc 5018 abbiano disperso gli ammassi globulari lungo l'asse di interazione - nota il Pratik Lonare, dottorando presso l’Università di Roma Tor Vergata con una borsa supportata da Inaf d’Abruzzo e primo autore del secondo articolo - Questa ricerca dimostra che gli ammassi globulari non sono solo fossili della formazione iniziale delle galassie, ma vengono rimodellati dinamicamente da interazioni, fusioni e processi di accrescimento nel tempo”. Inoltre, il team ha individuato una possibile nuova galassia nana ultra-diffusa mai osservata prima in questo gruppo galattico.