Startup, capitali e mercati internazionali: Wmf apre opportunità 2027 network innovazione

Non una singola competition, ma un percorso che accompagna startup e PMI innovative attraverso opportunità di business, investimento, visibilità, formazione e accesso a nuovi mercati. Il Wmf – We Make Future apre le Call dedicate all’ecosistema startup per il 2027, mettendo a disposizione di founder e PMI innovative una piattaforma internazionale di investitori, corporate, acceleratori e stakeholder capace di accompagnare i progetti nelle diverse fasi di sviluppo.

Il punto di accesso è la Wmf Builders Community, la community che connette durante tutto l’anno startup, investitori, imprese, ricerca e innovatori. Un network che copre l’intero ciclo di crescita, dal pre-seed allo scale-up, e che riunisce realtà capaci di rappresentare complessivamente 1.500 miliardi di dollari di Total Portfolio Value, 304 miliardi di dollari di Asset Under Management, 72,8 miliardi di dollari di partecipazione in deal e oltre 17.000 funding round. Un’infrastruttura pensata per mettere in relazione capitale, competenze e progetti imprenditoriali 365 giorni l’anno.

A orientare questo ecosistema, da anni, sono le 14 Sfide del Futuro, associate alle industry strategiche sulle quali il Wmf costruisce confronto e opportunità: dall’AI e Digital Business al FinTech & Digital Assets, dall’IndustryTech & Robotics al CleanTech & Energy, fino a Health & Life Sciences, Smart Cities & Mobility e alle altre filiere interessate dalla trasformazione tecnologica. Le startup candidate sono chiamate a individuare la Sfida alla quale il proprio progetto intende dare una risposta concreta, facendo delle Call anche uno strumento di scouting internazionale di soluzioni ad alto potenziale.

Più percorsi, un unico ecosistema internazionale

“Per una startup, oggi, il capitale è fondamentale ma non sufficiente: servono accesso ai mercati, relazioni industriali, competenze e occasioni di confronto internazionale che accompagnino la crescita nelle diverse fasi del progetto”, dichiara Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del Wmf. “Con la Builders Community stiamo sviluppando un’infrastruttura continuativa che mette in relazione questi elementi e collega startup, investitori, imprese, ricerca e territori. Le Call rappresentano l’ingresso in questo percorso: l’obiettivo è creare le condizioni perché innovazioni ad alto potenziale possano trovare interlocutori, capitali e mercati nei quali crescere e generare impatto.”

All’interno dell’ampio sistema di Call e opportunità dedicate alle startup, il Wmf mette oggi in evidenza tre percorsi pensati per progetti con obiettivi e livelli di sviluppo differenti. La Wmf Startup Competition Internazionale, giunta alla 15ª edizione, è il percorso storico dedicato alle realtà che vogliono confrontarsi con investitori e player globali. Dalla Call vengono selezionate 140 startup, che partecipano al World Startup Fest, l’evento internazionale del WMF dedicato a startup, PMI, scaleup e investitori, attraverso pitch, incontri B2B e side event. Durante i primi due giorni del Wmf vengono poi individuate le 6 finaliste, chiamate a sfidarsi sul Mainstage del Wmf 2027 davanti a una platea internazionale per il montepremi finale. La call dà inoltre accesso alla piattaforma WMF, a tutte le opportunità al suo interno e agli eventi internazionali, tra cui Saudi Makes Future, a Riyadh.

AI For Future è dedicata ai progetti in cui l’Intelligenza Artificiale rappresenta il cuore della soluzione e offre alle realtà selezionate un percorso di visibilità e confronto internazionale: AI For Future a San Francisco il 5 novembre 2026, Saudi Makes Future a Riyadh dal 14 al 16 dicembre 2026, AI Festival a Milano l’11 e 12 febbraio 2027 e Wmf a Bologna dal 10 al 12 giugno 2027. Quattro appuntamenti per incontrare investitori, corporate e stakeholder in alcuni degli ecosistemi strategici dell’AI.

La Global Impact Challenge valorizza invece startup e PMI innovative che sviluppano soluzioni capaci di rispondere alle Sfide del Futuro WMF e alle relative industry strategiche, generando un impatto concreto su società, ambiente e nuovi modelli di sviluppo. Le realtà selezionate accedono alle opportunità di visibilità e confronto con investitori, aziende ed esperti del network WMF. I tre percorsi rappresentano differenti porte di accesso alla Builders Community e alle opportunità che il network sviluppa durante tutto l’anno.

capitale, deal flow e amplificazione

Il network internazionale che sostiene le iniziative startup del WMF è particolarmente attivo tra Europa, Nord America e Asia e mette in relazione investitori, corporate, acceleratori, media e startup organization. Un ecosistema costruito su tre dimensioni complementari, ovvero capitale, deal flow e amplificazione, per favorire l’incontro tra progetti ad alto potenziale, risorse finanziarie, mercati e opportunità di crescita.

Il percorso 2027 riparte dai risultati dell’ultima edizione del Wmf. Nel 2026 la manifestazione ha riunito 3.000 tra startup, Pmi e investitori, all’interno di un ecosistema che ha coinvolto realtà provenienti da oltre 90 Paesi. Sono state 140 le startup selezionate per partecipare a pitch, incontri con investitori e corporate e occasioni di networking durante la tre giorni, mentre la finale della Startup Competition Internazionale ha portato sul Mainstage progetti provenienti da sette Paesi, attivi in ambiti che spaziano dall’energia spaziale all’AI, dalla manifattura alla finanza, dai media all’autonomia marittima e all’impatto sociale.

A imporsi sono state TerraSpark, vincitrice del Jury Award, MaestroHub, premiata con l’Audience Award, Brainfood Intelligent Media Cloud, vincitrice del Global Impact Challenge Award, e WealthRyse, premiata con il Saudi Makes Future Award, insieme alla menzione speciale assegnata a Lishe360. Numeri e qualità dei progetti che restituiscono la dimensione raggiunta dall’ecosistema startup del WMF e la sua capacità di mettere in relazione innovazione imprenditoriale, capitali e mercati internazionali.