Sviluppo digitale, Terzi (Regione Lombardia): “Crediamo fortemente in infrastrutture digitali PagoPA”

“Crediamo fortemente nelle infrastrutture digitali di PagoPA e crediamo fortemente nell’interazione tra enti locali, pubblica amministrazione e Regione Lombardia come capofila di questa rete e, naturalmente, il Ministero”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia, in occasione dell’evento di Regione Lombardia, Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA sullo sviluppo digitale dei territori lombardi, che rappresenta un'importante occasione di incontro e confronto sul ruolo cruciale che la trasformazione digitale sta giocando nel ridisegnare i rapporti dei territori con i cittadini.