Taxi, Orsa e Usb proclamano sciopero di 24 ore il 28 maggio in 4 città

I sindacati dei tassisti Orsa e Usb hanno proclamato per il 28 maggio ventiquattro ore di sciopero, che coinvolge per il momento 4 città – Napoli, Roma, Torino e Lamezia Terme – e che durerà dalla mezzanotte di mercoledì a quella del giorno successivo, fatte salve le fasce di garanzia previste. Lo dice all’Adnkronos Rosario Gallucci, segretario nazionale di Orsa Taxi.

Alla base della protesta una serie di criticità, denunciate dalle sigle, rispetto alla concorrenza da parte dei noleggi con conducente: “agiscono come taxi” e fanno uso di “algoritmi che aggrediscono il diritto alla mobilità”. Tutto questo, a fronte di un "immobilismo" dei comuni, che non rispondono, afferma Gallucci. I sindacati quindi chiedono: “l’applicazione delle sanzioni ai Ncc, un protocollo per le verifiche da parte degli organismi di controllo e lo stop alle violazioni territoriali”.