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Tech, Baratz (D-Wave): "Con calcolo quantistico maggiore efficienza energetica"

25 giugno 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso al calcolo quantistico come un sistema ad alta efficienza energetica per risolvere problemi computazionali complessi, in un momento  in cui il consumo di energia rappresenta una delle principali criticità legate all'informatica, all'intelligenza artificiale e al machine learning. Un'efficienza raggiungibile sfruttando la velocità e l'efficienza della meccanica quantistica che si rivelano migliori rispetto ai computer tradizionali. Il calcolo quantistico è fondamentale in un'ampia gamma di applicazioni che vanno dalla pianificazione dei turni di lavoro all'ottimizzazione dei processi produttivi negli stabilimenti industriali. Dalla progettazione di farmaci alla modellazione meteorologica su scala globale. L'approccio già disponibile sul mercato è l'annealing quantistico e D-Wave è stata pioniera nel suo sviluppo". Lo ha detto Alan Baratz, Ceo di D-Wave - realtà di riferimento nei sistemi, software e servizi di calcolo quantistico e primo fornitore commerciale al mondo di computer quantistici - partecipando alla World Tech Conference 2026 a Milano. Il forum globale si pone l'obiettivo di costruire una piattaforma permanente di incontro e collaborazione multi-stakeholder (Ricerca, Istituzioni, Industria) sui temi del Quantum e delle Tecnologie Esponenziali.

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