Tech, Lenzi (Cnr): "Libertà, democrazia e collaborazione alla base di ricerca e innovazione"

Quando si tratta di trasformare la ricerca in applicazioni scientifiche "in Europa siamo sicuramente un po' meno forti e meno rapidi. Tuttavia, è importante ricordare che ci muoviamo guidati da valori differenti: per noi, ricerca e applicazione devono sempre essere codificate dai principi di libertà, democrazia e collaborazione, pur all'interno della competizione scientifica che deve caratterizzare anche i Paesi europei". Lo ha detto a Milano Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), durante la seconda giornata della World Tech Conference 2026.