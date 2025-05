Touq Al Marri (min. Emirati): "Italia partner strategico fondamentale nel nostro percorso crescita"

L’Italia "è un partner strategico fondamentale" nel percorso di crescita degli Emirati Arabi Uniti. Lo afferma il ministro dell'economia emiratino, Abdulla bin Touq Al Marri, nel suo intervento alla conferenza Investopia Europe 2025 in corso a Palazzo Mezzanotte, a Milano. "Nel 2024, il commercio bilaterale ha raggiunto un livello record di 14,1 miliardi di dollari, con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. Le importazioni emiratine dall’Italia sono salite a 12,2 miliardi di dollari, mentre le esportazioni verso l’Italia sono cresciute del 50%", evidenzia.

"Questa relazione dinamica si fonda non solo sul commercio, ma anche sugli investimenti reciproci. Lo stock di investimenti diretti italiani negli Emirati supera attualmente 1,6 miliardi di dollari, spaziando dalla finanza alla costruzione, dal real estate alla manifattura. Allo stesso tempo, gli investitori emiratini hanno rafforzato la propria presenza in Italia: dalla logistica in Lombardia a partnership aerospaziali con Leonardo", sottolinea Al Marri, evidenziando che la presenza a Milano "è un segnale chiaro della volontà di rafforzare ulteriormente questa collaborazione".

Lo slancio in essere è stato rafforzato dall'accordo siglato a febbraio tra la premier Giorgia Meloni e Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, rileva il ministro dell'economia emiratino.

Nonostante le turbolenze globali, l’economia del Paese del Golfo ha mostrato una notevole resilienza, continua Al Marri, evidenziano la crescita media del pil del 4,8% nell'ultimo triennio "trainata in larga parte dal settore non petrolifero, che oggi rappresenta oltre il 75% del pil nazionale". Nel solo 2023 gli Emirati hanno attratto 30,7 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri, posizionandosi all'11° posto a livello globale, e la capitalizzazione complessiva dei mercati azionari emiratini ha superato i mille miliardi di dollari, mentre l'ecosistema imprenditoriale "continua a evolversi attraverso riforme favorevoli al business: proprietà estera al 100%, visti a lungo termine per talenti e investitori, e strategie settoriali mirate per settori chiave come alta tecnologia, agroalimentare, spazio, sanità e manifattura avanzata".

L'obiettivo di Investopia, nata negli Emirati nel 2021, è quello di "collegare il capitale alle opportunità, puntando sui settori emergenti delle nuove economie. Da allora è cresciuta fino a diventare una piattaforma globale con oltre 5.000 partecipanti e partnership attive nei principali mercati mondiali. Non è solo una conferenza, ma un luogo di dialogo e una rampa di lancio per nuovi progetti di investimento", spiega il ministro degli esteri emiratino.