Trasporti: a Fiumicino nasce 'Open', 16mila mq per gli operatori dell'aeroporto

16.000 metri quadrati di superficie composta da spazi modulari, sia ad uso esclusivo sia condiviso e aree dedicate a incontri di business, conferenze, eventi e workshop, affiancate da ambienti progettati per favorire collaborazione, relazione e networking. Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato 'Open – Fco Smart Workplace', centro direzionale in grado di ospitare fino a 600 persone, grazie a 70 uffici e 35 sale meeting. Terminata da poche settimane è già completamente allocata.