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Trasporti: a Fiumicino nasce 'Open', 16mila mq per gli operatori dell'aeroporto

24 luglio 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
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16.000 metri quadrati di superficie composta da spazi modulari, sia ad uso esclusivo sia condiviso e aree dedicate a incontri di business, conferenze, eventi e workshop, affiancate da ambienti progettati per favorire collaborazione, relazione e networking. Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato 'Open – Fco Smart Workplace', centro direzionale in grado di ospitare fino a 600 persone, grazie a 70 uffici e 35 sale meeting. Terminata da poche settimane è già completamente allocata.

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