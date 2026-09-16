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Trasporti: Mit, treni a idrogeno, al via prime corse prova su Brescia-Iseo-Edolo

Trasporti: Mit, treni a idrogeno, al via prime corse prova su Brescia-Iseo-Edolo
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16 settembre 2026 | 18.07
Luana Cimino
LETTURA: 1 minuti

Il futuro della mobilità ferroviaria entra sui binari della Brescia-Iseo-Edolo. Nella notte il primo treno a idrogeno ha iniziato le corse prova sulla linea, segnando un passaggio decisivo per il progetto H2iseO e per il rinnovo del trasporto ferroviario regionale. Lo comunica in una nota del Mit.

Intorno alle 23.30 il convoglio Alstom HMU 214-004 ha lasciato l’impianto di manutenzione di Rovato, dando il via ai test dinamici. Le prove si sono concluse intorno alle 4.00 del mattino, dopo circa 170 chilometri percorsi tra Brescia e Iseo. I test proseguiranno nelle prossime settimane e serviranno a verificare il funzionamento degli impianti e dei sistemi di bordo. Successivamente prenderà il via l’esercizio sperimentale previsto nell’ambito del percorso autorizzativo di Ansfisa, passaggio necessario in vista dell’entrata in servizio commerciale dei nuovi treni.

Un investimento che vede il Mit in prima linea: alla Lombardia sono stati assegnati 84,5 milioni di euro di risorse Pnrr per l’acquisto di sette treni a idrogeno. Soddisfazione del vicepresidente del Consiglio e Ministro, Matteo Salvini, per un progetto che rappresenta un esempio di innovazione e saper fare italiano applicati alla mobilità ferroviaria e che lo scorso anno è stato presentato anche nella cornice internazionale di Expo 2025 Osaka e in occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Dalla progettazione ai binari: le prime corse prova aprono ora una nuova fase, verso un servizio ferroviario più moderno, innovativo e vicino alle esigenze del territorio.

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treni a idrogeno progetto H2iseO trasporto ferroviario regionale Pnrr Ansfisa mobilità ferroviaria
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