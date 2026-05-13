Trasporti: Rixi (Lega), ''logistica sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana'

"Senza logistica non esiste industria, né esistono mercati. Essa rappresenta il sistema nervoso e arterioso dell'industria italiana, che resta la seconda a livello continentale e uno dei sistemi manifatturieri più importanti a livello mondiale. Per noi, dunque, è fondamentale parlare di ferro e di gomma". Sono le parole da Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel videomessaggio di saluto inviato durante la prima giornata di Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata a logistica e trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, la expo conference focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone.