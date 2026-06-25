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Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati

Le cause sono in corso di accertamento. Richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina

Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati
25 giugno 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
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Circolazione sospesa sulla linea Fl1 Orte - Fiumicino, nella tratta Roma Tiburtina - Fiumicino Aeroporto, per accertamenti tecnici alla linea elettrica per anomalia dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Trastevere. Numerosi i treni canclelati e quelli in ritardi. Le cause sono in corso di accertamento. Al lavoro ci sono i tecnici di Rfi per il ripristino della piena funzionalità della linea. E' stata richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina.

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