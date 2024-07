TriPago agevola il pagamento a tre rate a tasso zero per negozi fisici e professionisti

in collaborazione con TRIPAGO

TriPago, soluzione 100% Made in Italy nata da pochi mesi, si sta attestando rapidamente a livello nazionale grazie alla qualità del servizio e alla professionalità del supporto tecnico commerciale a disposizione di tutti gli utenti finali. La dove spesso tale opportunità viene negata, TriPago attiva nel giro di pochi minuti una soluzione mirata, personalizzata e in grado di rendere subito operativo il cliente.

Nonostante la giovane età del servizio, TriPago ha alle spalle una società attiva da diversi anni, uno staff con oltre 20 anni di esperienza manageriale e gestionale, ma soprattutto, è stata capace in poco tempo di sviluppare la più importante rete commerciale di settore a livello nazionale, raggiungendo velocemente un numero di attivazioni che entro fine anno raggiungerà i quattro zeri.

TriPago è un POS VIRTUALE accessibile da smartphone tramite un QR-Code dedicato fornito all’esercente\professionista tramite un espositore da banco o una card dotata di tecnologia NFC e QR-Code destinata a professionisti sempre in movimento.

Attualmente le opzioni di pagamento disponibili sono: diretto con carta di credito, 3 rate tasso zero, posticipato 30 giorni o, se richiesto dall’esercente, addebito SEPA. Ma non solo, grazie alla soluzione TriPago è inoltre possibile generare ABBONAMENTI o effettuare PREAUTIRIZZAZIONI e questo completa uno scenario completo di soluzioni di pagamento, che, nonostante tutto, è tuttora in aggiornamento al fine di rendere la nostra soluzione sempre più versatile, performante e accessibile.

Non mancano gli aspetti di controllo e monitoraggio per gli esercenti, di fatti è disponibile una dashboard all’interno della quale è possibile monitorare lo stato dei pagamenti, ma non solo, vi è inoltre la possibilità di poter stornare una transazione errata, come ad esempio, un pagamento diretto con carta di credito quando in realtà il cliente avrebbe voluto pagare in tre rate, sbagliando ad utilizzare il servizio per una sua distrazione! Nulla è lasciato al caso, soprattutto l’assistenza tecnica, accessibile in tempi record tramite un QR-Code dedicato, il canale WhatsApp fino ad arrivare all’assistenza telefonica.

TriPago è quindi la soluzione ottimale per offrire una maggior flessibilità nei pagamenti, soprattutto per chi non vuole perdere l’opportunità di cavalcare l’onda del fenomeno stravolgente del BNPL (Buy Now Pay Later). Sempre più persone chiedono di pagare con il sistema del compra ora, paga dopo, le tre rate a tasso zero, nate inizialmente per agevolare gli acquisti della Generazione Z e dei Millennials, si sono estese rapidamente alla maggior parte della popolazione MONDIALE, Italiani compresi, i quali non perdono l’opportunità di sfruttare questo sistema.

OPPORTUNITA’… la stessa che non devono perdere i negozianti e professionisti se non vogliono letteralmente veder scemare il proprio fatturato. Sempre più spesso i negozi vengono utilizzati come CAMERINI DI PROVA per gli e-Commerce. Le persone si recano in negozio, individuano l’articolo desiderato, verificano la taglia corretta e ringraziando con un semplice “Ci penso un attimo e nel caso ripasso”, terminano l’acquisto On-Line con la soluzione del dilazionamento in tre rate a tasso zero.

Basta perdere clienti, conquistane di nuovi, questo è l’obiettivo unico di TriPago. Aiutare imprese e professionisti ad allineare il proprio modello commerciale, aiutandoli inoltre con la soluzione Recensisco.io, un sistema intelligente di raccolta recensioni, di nostra proprietà, che veicola le recensioni positive all’interno della Mappa Google del cliente, mentre trasforma in Ticket Mail le recensioni neutre o negative, questo permette di non rovinare il rating, migliorare il posizionamento ma soprattutto aiuta l’imprenditore nel “lavare i panni sporchi in casa propria! ” conquistando, grazie alle recensioni positive raccolte in modo agevole, nuovi clienti e crescente visibilità territoriale.

La sede commerciale ed operativi di TriPago è collocata sul Lago d’Iseo a Costa Volpino, nello splendido scenario che collega la Valle Camonica al Lago. Personale Italiano, assunto direttamente dalla società ChiMa Group, titolare del progetto e amministrata da Chiarello Mauro, titolare fondatore del gruppo, opera quotidianamente per lo sviluppo di TriPago e non solo. La Società ChiMa Group è LEADER NAZIONALE in altri due segmenti di mercato:

1. Risparmio Energetico attraverso la soluzione EcoBox Power

2. Mappatura Centraline Auto attraverso il marchio proprietario VM CHIP TUNING

Con la fine dell’anno rilasceremo l’applicazione nativa per iOS e Android, la migliore applicazione di settore dotata di geolocalizzazione, sistema di notifiche territoriali e molte altre caratteristiche che arricchiranno ulteriormente il ventaglio servizi offerto agli esercenti aderenti, ma soprattutto, senza costi aggiuntivi!

Per approfondimenti o per attivare TriPago nella Tua attività:

Web: www.tripago.it

Mail: clienti@tripago.it

Centralino: 035-034.52.38